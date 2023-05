Candidatos foram nomeados para os polos de Rondonópolis, Confresa, Pontes e Lacerda, Guarantã no Norte, Alta Floresta e Tangará da Serra

O Governo de Mato Grosso publicou no Diário Oficial desta terça-feira (02.05) a nomeação de sete peritos oficiais médico legistas para a Perícia Oficial e Identificação Técnica do interior do Estado, referente ao concurso público realizado em 2022.

Os candidatos foram nomeados para os polos de Rondonópolis, Confresa, Pontes e Lacerda, Guarantã no Norte, Alta Floresta e Tangará da Serra.

Os candidatos nomeados têm prazo de 30 dias, a partir da data de publicação do ato no Diário Oficial, para tomar posse na Coordenadoria de Recrutamento e Seleção da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), munidos dos documentos e exames descritos na Instrução Normativa nº 003, de 28 de maio de 2013.

As nomeações do concurso público para a formação de cadastro de reserva de peritos oficiais continuarão sendo realizadas, respeitadas a oportunidade e conveniência da administração pública, ao quantitativo de vagas disponíveis e a disponibilidade orçamentária do Estado.