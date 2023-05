A Feira Internacional de Turismo do Pantanal 2023 – FIT Pantanal, que neste ano tem como tema “Tudo isso é seu!”, será realizada de 04 a 07 de maio, no Centro de Eventos do Pantanal no município de Cuiabá.

No evento são feitas exposições de atrativos turísticos de mais de 35 municípios, atrações culturais, exposições e vendas de artesanatos, rodadas de negócios, palestras, em síntese muitas oportunidades de capacitação profissional para o setor de turismo no Estado, a expectativa da organização do evento é de receber cerca de 100 mil pessoas.

Será apresentado um vídeo de promoção digital do turismo de Alta Floresta. Uma campanha que contempla um vídeo em língua portuguesa com interpretação em Libras, o mesmo vídeo com legenda em inglês e versão com legenda em espanhol.

A campanha apresentará ainda, um folder impresso e digital que apresentam alguns atrativos locais do município de Alta Floresta. Os materiais elaborados, são produtos resultantes de convênio com a Seadtur, sendo recursos do fundo estadual de turismo e da Prefeitura Municipal.