A vítima é um homem de 59 anos que levava o enteado para um trabalho de descarrego espiritual. A vítima foi socorrida por terceiros e encaminhada para atendimento médico pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos de caco de vidro. O suspeito de 32 anos foi localizado, detido e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



Conforme registrado pela Polícia Militar, a vítima relatou que levava o enteado para o trabalho de descarrego espiritual no bairro Cidade Alta, por volta das 07h30 na manhã desta quarta-feira (03). Em determinado momento o enteado pegou uma garrafa de vidro, quebrou e com o gargalo da garrafa passou a golpear a vítima, que conseguiu se desvencilhar e com auxílio de terceiros se escondeu.



Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento ao homem. O suspeito foi localizado junto a mãe dele, no setor E, sendo então conduzido e o caso registrado como lesão corporal.