A Polícia Militar de Alta Floresta apreendeu na manhã de quarta-feira (03), no bairro Jardim Panorama, quatro pessoas por tráfico de drogas. Entre eles estavam três adolescentes de 14, 16 e 17 anos e a mãe de um dos adolescentes.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima de 74 anos, o avô de um dos adolescentes disse que sua arma foi furtada, inclusive com registro de ocorrência e que o autor do delito teria sido seu neto. O idoso relatou ainda que o neto poderia estar em posse da arma no colégio em que estava estudando.

Em diligências pela região, os militares foram até a escola no bairro Jardim Araras, onde a supervisora direcionou os militares até a sala em que o suspeito estaria estudando. Na abordagem o adolescente relatou que, teria subtraído a arma, mas que não estava com ele, porém estaria na casa de um amigo, repassado para ele vendesse e dividiria o dinheiro entre ambos.

Os militares foram até o local indicado, a residência onde encontrado o segundo suspeito usando entorpecentes outro menor de idade e que não residia no local e que esperava seu amigo para comprar mais drogas naquela casa. Em diligência em busca do suspeito citado e que possivelmente estava com a arma furtada. Foi localizado no centro da cidade juntamente com sua mãe de 45 anos.

Em busca pessoal do menor foi encontrado uma porção de maconha em seu bolso. No B.O, os policiais citam que retornaram a residência, com autorização da genitora, foi realizado a vistoria no imóvel em vários cômodos, inclusive da sua mãe, foram encontradas diversas porções de maconha e pasta base de cocaína.

O revólver calibre 38, segundo o suspeito foi levado por seu irmão de maior de idade para o município de Guarantã do Norte. Todos foram encaminhados à Delegacia Municipal.