Estão abertas, a partir desta quinta-feira (4), as inscrições para estágio supervisionado de ensino médio e superior em direito para as varas do trabalho do interior de Mato Grosso. Os interessados podem garantir a participação no processo seletivo até às 12h (horário de Brasília) de 18 de maio no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Poderão se candidatar estudantes regularmente matriculados desde o 1º ano do ensino médio e, no caso do estágio de nível superior, os alunos do 4º ao 8º semestre do curso de Direito. Serão selecionados candidatos para o preenchimento imediato de vagas existentes, além de formação de cadastro de reserva.

O estagiário de nível superior receberá bolsa-auxílio de 1.100 reais mensais e auxílio-transporte de 9,90 reais por dia de efetivo estágio. Já o estagiário de nível médio receberá 800 reais mensais e auxílio-transporte no mesmo valor que os estudantes de ensino superior.

A jornada de atividade em estágio será de 25 horas semanais, distribuídas em 5 horas diárias, com 15 minutos de intervalo para descanso não computados na jornada. O programa de estágio remunerado será presencial de acordo com as necessidades e a disponibilidade orçamentária do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região.

A convocação dos candidatos habilitados somente ocorrerá após esgotada a lista de candidatos habilitados nos editais de seleção nº 01/2022 e 02/2022;

Provas on-line

O candidato deve acessar a prova com o login e senha cadastrados durante o ato de inscrição. A prova somente poderá ser realizada de forma online, entre 4 e 18 de maio (até às 12h, horário de Brasília), incluindo sábados, domingos e feriados. A avaliação pode ser iniciada logo após o término da inscrição.

Ao se conectar ao sistema de acesso à prova, o candidato receberá via SMS ou e-mail o código de confirmação para liberação do acesso à prova online. O processo seletivo possui uma etapa objetiva com 20 questões.

A previsão é que a lista de classificação definitiva seja publicada em 7 de junho.

Cotas

Nos termos da Lei 11.788/2008, fica assegurada reserva de 10% das vagas para cada curso às pessoas com deficiência. Além disso, ficam reservadas aos candidatos negros (pretos e pardos) a reserva de 30% das vagas oferecidas na seleção.

Confira edital