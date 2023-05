Uma adolescente de 15 anos, moradora da cidade de Nova Bandeirantes, que era forçada a enviar fotos e vídeos íntimos para um homem via internet virou caso de polícia e mobilizou forças de segurança da região no último final de semana.

A garota que mora com a mãe, irmãos e padrasto, fugiu de casa deixando bilhete de adeus e pedindo desculpas à mãe pela ação que lhe forçou a tomar a decisão e ainda alegou que o suspeito (não revelou nome) tinha lhe ameaçado de morte assim como iria matar sua família caso contasse a alguém.

Um boletim de ocorrência foi registrado junto à Polícia Militar e diligências foram feitas principalmente pela Polícia Civil, sob comando do delegado Marcos Vinícius. “Ela voltou para casa, mas agora estamos investigando para tentar identificar o autor do crime” , comentou a autoridade policial na segunda-feira (01). A menina, ainda com receio de passar qualquer informação, falou à família que só falaria onde estava para a polícia onde foi ouvida sozinha e passou o telefone celular para perícia.

“O chip que a pessoa usava para falar com ela é do estado de Minas Gerais e está cadastrado em nome de uma mulher, mas era um homem que falava com ela”, disse uma fonte do Jornal da Cidade. O delegado essa semana deu entrevista, pedindo a pais e responsáveis para cuidarem o máximo para saber com quem os filhos estão tendo contato via internet e qual assunto.