O caso foi registrado pela equipe de Força Tática da Polícia Militar no bairro Jardim Novo Horizonte em Alta Floresta. Um adolescente de 16 anos e um jovem de 21 anos acabaram conduzidos com produtos entorpecentes e simulacro de arma de fogo.



Conforme registrado e divulgado pela Polícia Militar, durante abordagem da equipe de RP Motos foi identificado que com a dupla estavam três porções de substâncias análoga a cloridrato de cocaína. Foi solicitado o apoio da Força Tática. Em um primeiro momento, foi informado pelos suspeitos que o produto foi adquirido com um motorista, as rondas foram iniciadas.



Durante as rondas, já na Central de Operações, um dos suspeitos informou que o produto entorpecente estaria em sua residência. No endereço, com a autorização da avó, os militares adentraram a residência e localizaram no quarto do suspeito 60 porções de substância análoga à cloridrato de cocaína, cinco porções análogas à pasta base de cocaína e ainda uma pistola de pressão.

Diante dos fatos, o caso foi registrado, os suspeitos junto com o material apreendido, conduzido à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.