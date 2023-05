Projeto é realizado pela instituição Estado do Amanhã, que conta com o patrocínio da Secel

Gestores de organizações da sociedade civil e servidores de municípios mato-grossenses irão receber formação em Gestão e Comunicação por meio da expedição ‘Estado do Amanhã’. No primeiro mês, a iniciativa irá contemplar nove municípios.

Totalmente gratuita e presencial, a programação em cada município inclui visita às entidades, palestra, workshop e oficina. Os interessados em participar, podem se inscrever pelo site http://estadodoamanha.cordemato.org.br/



No primeiro dia ocorrem visitaS às Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e intercâmbio de informações com o setor e gestores municipais. No segundo dia, a programação contará com a palestra ‘Protagonismo e Propósito no Terceiro Setor’, o workshop “Gestão de Projetos com ênfase em Prestação de Contas’ e a oficina “Comunicação Efetiva para Transparência na Prestação de Contas Social com o uso das Redes na internet’.



De acordo com o especialista em Terceiro Setor e idealizador do Estado do Amanhã, Johnny Everson, a expedição foi criada para otimizar conteúdo que auxilie a todos, com o foco no beneficiário final.



“As OSCs são entidades de direito privado, mas que desempenham serviço público de natureza social, e que encontram muitos desafios, desde a elaboração dos projetos até a prestação de contas, o que às vezes afastam ou desanimam pessoas que têm muito a oferecer à sociedade. Os servidores públicos, por sua vez, compreendem a necessidade desse setor, mas necessitam de atualização nos entendimentos”, defendeu.



A aplicação do conteúdo será feita pelo próprio Johnny Everson, a palestrante e mentora de Liderança e Desenvolvimento Humano, Meire Falcão, o advogado e presidente da Comissão de Estudos Permanentes de Direito do Terceiro Setor da OAB/MT, Joéverton Silva de Jesus, e pela jornalista Aline Coêlho.Nova Bandeirantes e Guarantã do Norte (09 e 10 de maio), Alta Floresta e Peixoto de Azevedo (11 e 12 de maio) e Nossa Senhora do Livramento (16 e 17 de maio).



Estado do Amanhã



A primeira iniciativa Estado do Amanhã foi a realização do perfil dos eventos culturais e esportivos do estado por meio de infográficos, realizados pelo Núcleo de Pesquisas Econômicas e Socioambientais (Nupes) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).



Também foi realizado o lançamento da multiplataforma, com mais de 15 cursos online e conteúdos gratuitos, com o objetivo de realizar a capacitação remota, e de fortalecer o relacionamento entre a administração pública e o terceiro setor.



Patrocinada por meio de emenda parlamentar atendida pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), a instituição Estado do Amanhã é coordenada pela Central das Pequenas Organizações do Estado de Mato Grosso (Cordemato).