Desembarcou no Aeroporto Osvaldo Marques Dias, na tarde desta sexta-feira, dia 5 de maio, uma comitiva oficial do Governo da Indonésia e República Democrática do Congo, além de representantes do Banco Mundial.

Os diplomatas vieram realizar uma missão oficial, que tem como objetivo conhecer os cases de sucesso que são desenvolvidos na região de Alta Floresta, no âmbito da agricultura familiar, meio ambiente e empreendedorismo. A visita objetiva saber detalhes das técnicas e metodologias utilizadas na região, para ver a viabilidade de replicar esses trabalhos em seus países.

Para dar as boas-vindas o Prefeito, Chico Gamba, a Primeira-dama, Vilma Gamba, além dos secretários de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Agricultura e Pecuária, Gercilene Meira Leite e Marcelo Fernando Souza, respectivamente, recepcionaram os visitantes.

“Não somente Alta Floresta, como toda a região tem um grande potencial na agricultura familiar, meio ambiente e empreendedorismo. Estamos felizes com essa visita. Nossa região, além de ter uma beleza natural ímpar, é uma difusora de conhecimento”, comenta o prefeito.

Serão realizadas atividades e reuniões que envolvem a Comov, Coopervila, entre outros. “São entidades e cooperativas que ao longo das suas histórias, articularam ações bem sucedidas. Alta Floresta e região está em franco crescimento, e ficamos felizes por ver que somos referência”, finaliza.