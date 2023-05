O caso foi registrado por militares do 4º Pelotão de Polícia Militar no município de Paranaíta, duas pessoas foram a óbito no local do acidente. O veículo ficou submergido. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (05) na estrada de acesso ao assentamento São Pedro.

O veículo Palio acabou caindo em um rio após o condutor perder o controle da direção. O condutor foi socorrido por pessoas que passavam no local e levado a Alta Floresta. As vítimas foram identificadas como Juarez Cordeiro de 59 anos e Jéssica Barbosa Aparecida da Silva de 29 anos.

Foi realizado o isolamento do local e acionado Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.