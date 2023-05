Uma jovem de 19 anos fraturou a clavícula após se envolver em um acidente na tarde de sexta-feira (05) no Bairro Jardim Renascer, em Alta Floresta. De acordo com a ocorrência de acidente de trânsito do Corpo de Bombeiros, ao chegar no local do acidente, os bombeiros encontraram a vítima sentada, consciente, orientada, com escoriações nos braços superiores esquerdo e direito e joelho inferior direito.

O jovem possuía aparentemente fratura na região clavicular direita. Após o atendimento, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional.