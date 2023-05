O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) adquiriu o Simulador de Desenvolvimento de Incêndio com Fogo Real – Fase V para treinar seus militares. Apenas outros três estados, São Paulo, Distrito Federal e Espírito Santo, contam com um modelo do equipamento.

Com o simulador, é possível realizar treinamentos com diversas configurações, como incêndios em subsolo, ao nível do solo, em pavimento superior e até mesmo em dois pavimentos simultâneos. Desta forma, os bombeiros militares podem ser submetidos a simulações realistas, seguras e controladas.

“Compramos este simulador para aperfeiçoar o nosso efetivo. Com este equipamento, vamos ter militares ainda mais capacitados para combater incêndios em lugares fechados. Assim, vamos conseguir ter ainda mais eficiência em nossos atendimentos”, afirmou o comandante-geral dos Bombeiros, Alessandro Borges.

O equipamento foi entregue nesta sexta-feira (5), durante o encerramento da capacitação de instrutores do simulador na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (EsFAP) do CBMMT, em Cuiabá. O equipamento é composto de cinco contêineres marítimos, com dois pavimentos e duas câmaras de combustão fechadas, revestidos com placas cerâmicas com lã vulcânica e sensores de temperatura.

O novo simulador foi adquirido com recursos provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública, no valor de R$ 1,5 milhão. Com sua aquisição, 18 instrutores do CBMMT foram habilitados para realizarem as operações no simulador e transmitirem o conhecimento a outros militares. A capacitação teve duração de cinco dias e foi realizada de acordo com o padrão da Associação Nacional de Proteção Contra Incêndios (NFPA).

