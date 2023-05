O Fantástico trouxe neste domingo (7) mais detalhes sobre a caçada a criminosos suspeitos de atacar a cidade de Confresa, no dia 9 de abril. A equipe de reportagem refez o caminho percorrido pelo bando e mostrou a rotina dos moradores da região no Tocantins, onde a Polícia acredita que eles ainda estejam escondidos. Em quase um mês, 15 criminosos morreram e 5 foram presos.

A reportagem classifica a operação como "uma das maiores caçadas a criminosos já realizadas no Brasil". São mais de 300 policiais de cinco estados envolvidos. O grupo atacou Confresa com explosivos e armamento de guerra com o objetivo de assaltar uma agência de valores. Cerca de 20 criminosos fortemente armados cercaram o quartel da Polícia Militar e explodiram um cofre com intenção de levar cerca de R$ 60 milhões.



Uma mulher que mora ao lado da empresa de valores falou à reportagem do Fantástico e mostrou sua casa destruída por conta dos explosivos que foram utilizados no imóvel atacado. Segundo relato, ela estava com o filho pequeno dentro da residência no momento do atentado e pediu aos criminosos para sair.

"Eu pedi para sair com o meu filho, porque tava tudo desmoronando. Eles falaram 'vai, vai, e não olha pra trás'", contou.



Segundo a Secretaria de Segurança do Tocantins, os criminosos vieram dos estados de São Paulo, Maranhão, Pernambuco, Goiás e Pará. Trecho do depoimento de um dos suspeitos preso também foi exibido na reportagem. Ele diz que o assalto havia sido planejado há quatro meses.



