Um homem de 54 anos morreu após bater de frente com um carro, em Nova Monte Verde, a 160 quilômetros de Alta Floresta, na noite deste domingo (7). Segundo relato feito à polícia, a vítima estava conduzindo uma moto Bros e se chocou de frente com um veículo palio.

O acidente aconteceu na MT-208 em frente ao posto Estradeiro, por volta das 18h20. A Polícia Militar informou que foi chamada e quando chegou ao local, o motociclista já estava morto. A motorista do carro relatou que estava dirigindo no sentido Alta Floresta, quando foi surpreendido pela motocicleta e ocorreu a colisão.

A perícia esteve no local do acidente, a fim de esclarecer a dinâmica dos fatos, a vítima José Aparecido da Silva, de 54 anos foi encaminhada para o Setor de Medicina Legal da Politec, no município de Alta Floresta.