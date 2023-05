Inaugurada há aproximadamente um ano, a pista de skate instalada na Praça Cívica de Alta Floresta é bastante utilizada nos finais de semana por famílias e durante a semana pelo projeto social Remando para Vida, que atende diversas crianças aprendendo e orientando sobre o esporte.

Devido ao uso frequente do espaço, o período de chuva e as manobras praticadas, alguns locais começaram a aparecer danificados, o piso com buracos e o pé das rampas se soltando gerou pedrinhas espalhadas pela pista, existindo a possibilidade de acidentes.

No final do ano passado, de acordo com o instrutor Lucas Alexandre, foi enviado um pedido à Secretaria de Esportes do município, na esperança de realizar alguns reparos no começo do ano, antes do período de volta as aulas do projeto. Mas devido o tempo de chuva não pode ser realizado. Após o retorno das aulas, o professor novamente fez o pedido a Prefeitura devido algumas crianças terem se machucado com as condições de determinados trajetos.

Já nesta semana, com o término das chuvas, o pessoal do grupo Coletivo Skate se reuniu e com ajuda dos pais de alguns alunos, realizaram uma vaquinha e comparam o material para a reforma da pista. “Juntamos a galera do projeto e os meninos que andam de skate, fomos atrás dos materiais, compramos tudo, cortamos o piso e fizemos a reforma por conta própria. Houve pais de alunos do projeto que ajudaram q acompanharam a obra,” comenta o professor em entrevista.

Lucas também explica que a gestão confirmou a realização da reforma, mas não passaram uma data, e devido os riscos com os alunos preferiram arrumar o ambiente e garantir a segurança novamente. “Algumas crianças sofreram pequenos acidentes nos últimos dias, meu filho também se machucou, mesmo com equipamento de proteção, o piso apropriado é essencial para a segurança das crianças. Não queríamos ter que parar as aulas para esperar a reforma, então corremos atrás e conseguimos realizar”, disse.