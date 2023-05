O acidente foi registrado na rodovia MT-206 entre os municípios de Alta Floresta e Paranaíta na tarde desta segunda-feira (08). Quatro pessoas ocupavam o veículo que capotou, ficando virado com as rodas para cima às margens da rodovia. O teste de alcoolemia do condutor apontou 1,05 mg/l, ambos os ocupantes foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e deixados sob cuidados médicos no Hospital Regional Albert Sabin de Alta Floresta.



Conforme registro da Polícia Militar, o chamado aconteceu às 15h35, relatando o acidente envolvendo um veículo Vectra e uma caminhonete S-10. ao chegar no local os militares encontraram o condutor da caminhonete, que relatou que seguia sentido Paranaíta para Alta Floresta quando o veículo, que seguia no mesmo sentido, iniciou uma ultrapassagem e ao retornar para a pista acabou atingindo a traseira na parte dianteira da caminhonete.



Com o choque, o veículo perdeu o controle da direção, vindo a capotar saindo da pista. O condutor da caminhonete conseguiu manter o controle e apenas saiu da pista. Os quatro ocupantes do Vectra já haviam sido socorridos pelo Corpo de Bombeiros.



Em deslocamento até o Hospital Regional Albert Sabin, os militares, em conversa com o condutor do Vectra, identificaram sinais de embriaguez alcoólica, sendo ofertado o teste de alcoolemia que confirmou a condução de veículo sob influência de álcool.

Sendo conduzido após atendimentos médicos para a Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

Os outros três ocupantes do veículo sofreram escoriações. Os ocupantes da caminhonete nada sofreram, apenas danos materiais no veículo.