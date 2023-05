O prédio que abrigou um hotel em Carlinda, apartamento em Rondonópolis, casa em Cuiabá, terrenos e galpões em Barra do Garças e em Santo Antônio de Leverger, casas e fazendas em municípios como Nova Monte Verde e Novo São Joaquim.

Esses são alguns dos imóveis que estão no Leilão Regional que será realizado nesta sexta-feira (12), no Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (MT). O evento será de forma eletrônica e presencial, das 8h30 às 14h30, no prédio administrativo do TRT, em Cuiabá.

O leilão conta ainda com carros, caminhonetes e dezenas de outros bens móveis reunidos em 35 editais enviados por 19 varas do trabalho de todo o estado. Detalhes dos bens podem ser consultados no site do leiloeiro – www.mlleiloes.com.br.

O desconto sobre alguns itens pode chegar até 50%. Há ainda a possibilidade de pagamento parcelado, conforme fixado caso a caso pelo juiz da execução.

Lances

Os lances estão abertos desde 2 de maio. Os bens que não forem vendidos até o dia 12 serão ofertados na segunda etapa, com lances a partir do próximo dia 16. Os interessados em participar devem acessar o endereço eletrônico do leiloeiro e se cadastrar.

O evento presencial será realizado no auditório do Cefor, no 6º andar do prédio administrativo do TRT mato-grossense, situado na avenida Historiador Rubens de Mendonça, 3355 Centro Político e Administrativo, em Cuiabá.

Mais informações pelos telefones (66) 3423-1484 e (66) 99659-6810 e e-mail [email protected]