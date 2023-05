Um carro de passeio foi destruído pelo fogo, na tarde desta terça-feira (09), depois de se envolver em um acidente na BR-163, no KM 818 próximo ao bairro Alto da Glória, em Sinop. De acordo com as informações da concessionária Rota do Oeste, o acidente aconteceu por volta das 15h19, quando o carro de passeio VW Voyage que seguia sentido Sorriso bateu de frente contra uma carreta Scania, carregada de combustível.

Ainda conforme a Rota do Oeste, com o impacto da batida o carro de passeio pegou fogo. Contudo, as chamas foram contidas e não chegaram a se espalhar pela carreta, que estava carregada de etanol Não há detalhes sobre a identidade do condutor do carro de passeio, o motorista da carreta recebeu atendimento médico da equipe.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica foi acionada para atendimento do caso.