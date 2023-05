Bolo vai custar mais de R$ 65 mil. A dispensa eletrônica, referente à aquisição do bolo, foi publicada no Diário Oficial na última sexta-feira (5).

Alta Floresta comemora 47 anos no dia 19 de maio. E para comemorar a data, além do tradicional desfile, este ano terá um bolo de 47 metros que marcará o aniversário da cidade. Isso porque foi publicado no Diário Oficial processo licitatório nº 002/2023 à aquisição de bolo recheado, de 47 metros de comprimento, destinado às festividades do aniversário da cidade, no dia 19 de maio.

No ato oficial publicado, o prefeito Valdemar Gamba destaca que, "no uso das atribuições legais que confere a legislação em vigor e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo adjudico o objeto à licitante data da homologação 05 de maio de 2023, o objeto da licitação.

Credenciamento de empresa especializada para confecção de 47 (quarenta e sete) metros de bolo recheado e confeitado (1.034 kg), no valor total de R$65.142,00 para o aniversário da cidade do município de Alta Floresta. O local de entrega do bolo e o horário ainda não foram definidos