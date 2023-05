Depois de quase dois meses sem operação para coibir pessoas embriagadas conduzindo veículos, a Operação Lei Seca poderá se retomada, pelo menos em Alta Floresta. A iniciativa que é nacional e foi intensa principalmente no estado de Mato Grosso, teve uma cessada na cidade polo do extremo norte.

Porém, essa semana o diretor municipal de trânsito, Eder Souza garantiu que as blitz vão voltar. Ele não falou em data, mas declarou que o número de ocorrências registradas pela PM, atendimento do Corpo de Bombeiros e demanda do Hospital Regional apresentaram aumento de forma significativa.

“E infelizmente os acidentes tem ocorrido e principalmente à noite e nos finais de semana, boa parte dos envolvidos tinha ingerido bebida alcoólica”, esclareceu Eder.



O mês também é de campanha de conscientização. Maio Amarelo será marcado por palestras e blitz educativas no trânsito. Mas aos finais de semana as ações deverão voltar intensas com agentes de trânsito, PM, Polícia Civil, Detran, Politec e Polícia Penal.