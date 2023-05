Falta pouco mais de uma semana para a cidade de Alta Floresta completar 47 anos de emancipação política e administrativa e os preparativos para a festa de aniversário já começaram. O bolo de 47 metros já virou polêmica após a publicação do Site Nativa News, sobre a licitação lançada na última sexta-feira (5).

A cereja do bolo, não está sendo nada doce assim, o que era para ser algo histórico em nosso município, acabou gerando muita polêmica por conta do valor a ser pago pelo bolo. A propagação em redes sociais, tem sido negativa por parte de algumas pessoas, que acreditam que o valor de 65 mil é muito caro por um bolo, outras adoraram a novidade e relatam que estarão preparadas para o evento.

Mas afinal você sabe quanto custa um quilo de bolo em uma confeitaria?

Em algumas regiões e em confeitarias mais renomadas o preço do quilo do bolo varia de R$55,00 a R$70,00. É muito difícil uma pessoa encomendar um bolo de apenas 1kg, já que para festas é necessário um bolo maior.

O bolo recheado licitado pela prefeitura de Alta Floresta, além dos 47 metros, terá 60 centímetros de largura, 08 centímetros de altura, pesará 1.034 kg e constará R$65.142,00. Duas empresas participaram, o menor preço venceu a licitação.

De acordo com o Edital publicado no Diário Oficial, o valor estimado foi obtido através de pesquisa de preços, desenvolvida de forma ampla, a fim de obter o melhor valor de mercado/preço praticado, nos termos da Instrução Normativa 04/2018, Resolução 20/2016 TCE/MT e lei de licitações.

Ainda segundo o Edital, serão implantadas grades de proteção em torno do bolo que será montado em frente à prefeitura, na área central da cidade. “A grade tem como objetivo manter organização do evento, com ordem na fila formada para recebimento do bolo e fornecer segurança adequada ao público que prestigiará o evento”.