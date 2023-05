A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) abre processo seletivo para preenchimento de vagas remanescentes dos cursos de graduação presenciais de oferta contínua e diferenciada para ingresso no período letivo de 2023/2. As inscrições podem ser efetuadas até 4 de junho, somente pela internet .

Podem se inscrever candidatos que se enquadrem nas seguintes categorias:

Reopção de vínculo: alunos de mesmo curso ou outro curso da própria Unemat.

Reintegração de acadêmicos da Unemat: acadêmicos com vínculo inativo e com pendências nas disciplinas de TCC ou de Estágio, que pretendam retornar ao mesmo curso de graduação ou em câmpus distinto daquele em que estava vinculado.

Transferência externa de Instituição de Ensino Superior (de IES pública ou privada): acadêmicos matriculados em outra IES que pretendam se transferir para o mesmo curso de graduação ou para curso de graduação distinto do seu na Unemat.

Reintegração de acadêmicos de outra Instituição de Ensino Superior (pública e privada).

Portador de Diploma de Ensino Superior.

INSCRIÇÃO

Inscrições até 4 de junho. É necessário acessar formulário de inscrição eletrônico (https://vagasremanescentes.unemat.br/) e enviar a documentação solicitada em PDF.

A seleção é composta por duas fases: análise dos documentos e análise do Coeficiente de Rendimento.

Confira os cursos da Unemat com oferta de vagas.

CURSOS DE OFERTA CONTÍNUA

ALTA FLORESTA:

Agronomia, Ciências Biológicas, Direito e Engenharia Florestal.

ALTO ARAGUAIA:

Ciência da Computação e Letras.

BARRA DO BUGRES:

Arquitetura e Urbanismo, Direito, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção Agroindustrial e Matemática.

CÁCERES:

Agronomia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Direito, Enfermagem e Matemática.

DIAMANTINO:

Administração, Direito, Educação Física e Enfermagem.

JUARA:

Administração e Pedagogia.

NOVA MUTUM:

Administração, Agronomia e Ciências Contábeis.

NOVA XAVANTINA:

Agronomia, Ciências Biológicas, Engenharia Civil e Turismo.

PONTES E LACERDA:

Direito, Letras e Zootecnia.

SINOP:

Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Sistemas de Informação, Geografia, Letras, Matemática e Pedagogia.

TANGARÁ DA SERRA:

Administração (matutino e noturno), Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Enfermagem, Jornalismo e Letras.

CURSOS DE OFERTA DIFERENCIADA

São 20 vagas para o curso de Agronomia em Querência. Já os cursos oferecidos em Rondonópolis, Nova Mutum, Colíder, Terra Nova do Norte, Juara, Jaciara, Câmpus Universitário do Médio Araguaia, Querência, Pontes e Lacerda e Tangará da Serra vão ofertar para cadastro de reserva, conforme especificidades de cada local.

Os cursos de oferta diferenciada da educação a distância e o curso de Medicina não estão contemplados neste Edital, suas eventuais vagas remanescentes serão objeto de processos seletivos específicos, a serem publicados em outra oportunidade.

O resultado final está previsto para 10 de julho.