“É um sonho realizado! Já sofremos demais com poeira aqui”, disse a moradora da rua B3, Maria Lúcia de Lima, que reside em Alta Floresta há 37 anos, quando questionada do que representa aquela da entrega oficial do asfalto nas ruas B3, H-12, H-13 e Veneranda.

A moradora faz avaliação positiva dos trabalhos da Administração Municipal. “Para mim está ótimo! Meus amigos e familiares também estão muito felizes. Eu acreditei nele e não me arrependo! Eu amo Alta Floresta. Gosto muito daqui”, completa a moradora.

A Cerimônia Oficial foi realizada na tarde de ontem, quinta-feira, dia 11 de maio, e contou com presença de autoridades municipais. Também foi realizado lançamento oficial do Programa Minha Casa Legal.

Para o vereador Darci Paulo Trevisan, o Pitoco, ao realizar a pavimentação asfáltica, a Gestão Municipal, está investindo em qualidade de vida. “Percebemos a alegria dos moradores. Antes você passava por aqui e via as pessoas desanimadas. Hoje, você passa e vê as pessoas conversando nas calçadas. O clima é outro. As pessoas estão investindo nas casas”, comenta.

O secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Roberto Patel, comemora mais esse avanço da Gestão Pública Municipal. “É mais uma conquista. O Chico tem nos dado o respaldo para desenvolver os trabalhos. Com apoio o resultado é esse. Ver a alegria das famílias mostra que estamos no caminho certo”, comenta.

O prefeito Chico Gamba destaca que, poder ver a alegria das pessoas, é algo que renova o seu desejo de continuar o trabalho. “O sentimento é de alegria! Vir aqui e olhar no rosto das pessoas e ver as pessoas felizes, é algo que nos motiva e nos impulsiona para continuar trabalhando por Alta Floresta”, celebra.

Segundo o prefeito, antes de iniciar os trabalhos, ele relata que, a situação no local era desanimadora. “Aqui tinha valetas. Tinham muitos buracos. Mas, graças ao trabalho de toda equipe técnica da Prefeitura e apoio dos vereadores, hoje a realidade é outra”, comemora.

Estiveram na cerimônia a Diretora do Fórum e Presidente da Comissão de Assuntos Fundiários, a Juíza Milena Ramos de Lima e Souza Paro, secretários municipais Gercilene Meira Leite [Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável], Robson Quintino [Governo, Gestão e Planejamento], Paulo Moreira [Fazenda], Elisa Gomes Machado [Cultura e Juventude], José Aparecido de Souza [Saúde], Pedro Salustiano [Esporte e Lazer], Marcelo Fernando Pereira Souza [Agricultura e Pecuária]. Também estiveram presentes os vereadores, Oslen Dias dos Santos - Tuti -, Bernardo Patrício dos Santos, Claudinei de Souza Jesus, Ilmarli Teixeira e Francisco Ailton dos Santos, além da representante da Funcern, Daili Kesli.