Entre os dias 4 e 7 de maio estiveram reunidos no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá, 211 expositores, entre eles Bolívia, Paraguai e Peru, e uma extensa programação com quase 70 atividades, como palestras, oficinas, rodadas de negócios, painéis, mesas redondas e 20 apresentações culturais que valorizaram os costumes regionais.

Alta Floresta marcou presença no evento, que, após cinco anos sem ser realizado, chegou à sua 30ª edição como uma vitrine consolidada para a exposição e divulgação dos produtos e potenciais turísticos de Mato Grosso para o mundo, além de ser palco para integração dos municípios mato-grossenses e do estado com países da América do Sul.

A Feira Internacional de Turismo do Pantanal 2023 - FIT Pantanal, que neste ano teve como tema “Tudo isso é seu!”, foi realizada pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/IPF-MT e governo do estado de Mato Grosso.

Com stand de exposição dentro da feira, a prefeitura de Alta Floresta, por meio da Direção de Turismo da Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, apresentou o potencial turístico com a prática da observação de aves, que vem se destacando no estado com mais de 600 espécies que podem ser avistadas em pleno núcleo urbano.

Ainda, o município apresenta mais de 300 espécies de mamíferos e mais de 1.400 espécies de peixes, sendo o município, um indutor da pesca esportiva. Além de apresentar pontos turísticos de fácil acesso, alguns podendo ser visitados de forma gratuita, como o Museu de História Natural da UNEMAT, o Avião Douglas DC-3 na Praça da Cultura e o Lago das Capivaras.

O Encontro de Turismo Rural e Agricultura Familiar realizado na FIT Pantanal 2023, teve como objetivo apresentar a cenário do turismo rural na agricultura familiar no Estado, contextualizando a situação atual com a desejada. Durante a feira os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer e adquirir produtos feitos no Estado pelos pequenos produtores de 22 municípios.

“Temos em Alta Floresta uma das melhores cidades para se viver no estado de Mato Grosso. Antigamente Alta Floresta se despontava por coisas indesejáveis, hoje se desponta com coisas boas demais, que é o agronegócio, é o desenvolvimento da criação de gado, madeira não fora da questão ambiental e hoje temos por exemplo, temos também essa castanha saborizada, que nós somos pioneiros em Alta Floresta, e beneficiando essa castanha”, destacou Albino dos Santos Filho, da indústria Castanhaf e presidente da Casa do Artesão em Alta Floresta.

Comercializando produtos da Associação Guadalupe Agroecológica – AGUA, Aline Nava destaca a importância do momento vivido pelo município. “A gente está percebendo que o público está gostando bastante, está interagindo bastante com a gente, querendo conhecer um pouco mais sobre esses produtos que tem uma origem de agrofloresta, de uma produção agroecológica da agricultura familiar. Muitas pessoas de outros municípios estão pegando contato, inclusive para visitação, para experiência de intercâmbio. Então pra gente está sendo muito satisfatório trazer esse trabalho que a gente está realizando em Alta Floresta aqui, para estar presente nessa feira de porte internacional e falar um pouco mais sobre essa ação tão bacana que a gente vem desenvolvendo lá em Alta Floresta”.

“A gente vem não só divulgar o trabalho da associação, como também ter uma oportunidade de vender pra pessoas que são de fora de Alta Floresta, a gente abrange pessoas de todo o estado e de outros estados também, além de estar vendendo e expondo esses produtos de alguns associados, a gente também veio lançar alguns produtos turísticos na FIT, de alguns associados a partir de um projeto do SEBRAE. A gente veio fazer essas duas coisas”, apontou Carolina Ruedell.

Na ocasião da FIT Pantanal 2023, foi apresentado o Roteiro Turístico do Estado de Mato Grosso, onde seis empreendimentos de Alta Floresta marcam presença. Sendo a Fazenda Anacã, Chácara Pedra do Índio, Sítio Mata do Macaco, Ponto Agroecológico Dente-de-Leão, Sítio Flores e Aromas da Mata. Espaços que proporcionam experiências únicas aos seus visitantes.

Para a diretora de Turismo, a turismóloga Geiziana Nunes, o evento foi positivo para a visibilidade do município. “A Fit pantanal 2023 oportunizou para nós a troca de experiências com outros municípios, ampliar o aprendizado com as palestras de especialistas do setor de turismo e também apresentar um universo pouco conhecido dos visitantes que passaram pelo estande de Alta Floresta, que são as aves da Amazônia Mato-Grossense. O feedback dos visitantes foram positivos e muitas operadoras e agências de turismo que conversaram conosco, pretendem ampliar a comercialização dos atrativos de Alta Floresta”.

O secretário de estado de turismo, Felipe Wellaton, destacou que Alta Floresta é um grande potencial turístico de estado. “Um grande roteiro desenvolvido pelo SEBRAE através da Geiziana, Amazônia Matogrossense que você tem que conhecer, então visite Alta Floresta”, pontuou.