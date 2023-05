A Polícia Civil cumpriu nesta sexta-feira (12.05) a prisão do autor de um roubo qualificado ocorrido no mês de fevereiro contra vítimas em uma residência da cidade. O crime foi investigado pela Divisão de Roubos e Furtos da Delegacia de Alta Floresta.

Conforme a apuração, uma das vítimas chegava em casa quando, ao entrar com o carro na garagem, dois criminosos armados invadiram o quintal e anunciaram o roubo. Ao entrar na casa, a dupla rendeu também a esposa da vítima e depois fugiu levando o veículo da família, dinheiro e joias.



No inquérito policial instaurado, o delegado Thiago Berger representou pela prisão preventiva do criminoso identificado. Após o deferimento do mandado de prisão pela 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, ele foi capturado na Rua F6, na região central do município.

O criminoso responde por roubo, majorado pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima e qualificado pelo uso de arma de fogo, e corrupção de menores.