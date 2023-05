Três pessoas acabaram detidas após fuga e resistência à abordagem policial no município de Carlinda na noite desta sexta-feira (12). Um militar foi agredido durante a abordagem a uma dupla que seguia em direção perigosa em uma motocicleta no centro do município.



Conforme registro da Polícia Militar, durante rondas a dupla foi avistada na Avenida Antônio Castilho em alta velocidade. Ao emanar sinais sonoros e luminosos para que o veículo fosse parado, a dupla empreendeu fuga, sendo abordada na perimetral Cuiabá.



Durante a abordagem a dupla se mostrou alterada, negando a busca pessoal discutindo o tempo todo com os militares. Em determinado momento da abordagem, um dos suspeitos acabou desferindo um soco na face de um militar. Em meio a abordagem, uma mulher apareceu e tentou impedir a condução da dupla.



A suspeita começou a gravar a condução com o aparelho celular afirmando que denunciaria a abordagem. Diante os fatos a suspeita acabou conduzida. O condutor da motocicleta foi submetido ao teste de alcoolemia que constatou 0,81mg/l.

O trio foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta para as devidas providências.