O caso foi registrado na noite desta sexta-feira (12) no município de Nova Monte Verde, uma adolescente contratada para cuidar de crianças no período noturno enquanto mãe trabalhava, acabou saindo e deixando as crianças sozinhas em casa, sendo a adolescente localizada em uma lanchonete próxima a residência com um grupo de amigos.

Conselho Tutelar foi acionada para acompanhar o caso. Conforme registro da PM, a denúncia relatava que em uma residência haviam crianças sozinhas, não foi informada a idade e nem quantas crianças eram.

A adolescente que havia sido contratada como babá, segundo a mãe das crianças, foi localizada em uma lanchonete com um grupo de amigos, ambos ingerindo bebidas alcoólicas.

Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso que foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.