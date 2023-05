O acidente foi registrado na perimetral auxiliar Rogério Silva, em Alta Floresta, envolvendo um veículo Voyage e uma carreta Scania R440. O homem de 35 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital para atendimento médico com ferimentos na face.

O caso foi registrado pela Polícia Militar e contou com apoio da Guarda Municipal de Trânsito. O impacto entre os veículos ocorreu pouco após às 17h, próximo ao campus 2 da UNEMAT. O condutor do veículo de passeio foi encontrado pelos militares do Corpo de Bombeiros sentado junto ao meio fio, com contusão na face e sangramento nasal, provocados pelo acionamento do airbag, recebendo os primeiros atendimentos e sendo conduzido ao hospital.



Uma equipe permaneceu no local realizando os trabalhos de prevenção de incêndio, visto que o choque ocorreu no tanque de combustível da carreta. Cabo da bateria foi cortado e o vazamento do combustível estancado.



A Guarda Municipal foi acionada para a devida sinalização da via.