O caso foi registrado pela Polícia Militar como isolamento e preservação de local com evento de morte. O corpo, já em estado de decomposição, foi localizado por um sobrinho da vítima, pouco após as 14h deste sábado (13) no bairro Boa Nova, em Alta Floresta.



Conforme registro da Polícia Militar, o sobrinho acionou a guarnição e relatou que a vizinha o chamou informando que da residência do tio dele, no mesmo quintal, estava exalando um mau cheiro muito forte. Que, ao chegar à residência e abrir a porta, se separou com o tio pendurado em uma corda, sem vida e já em estado de decomposição.



O sobrinho relatou que a última vez que viu a vítima, foi no dia 05 de maio, quando esteve na residência do tio. A vítima foi identificada como sendo Luciano Gomes, de 46 anos.

Diante os fatos a Polícia Judiciária Civil foi acionada para as devidas providências.

Ajuda

Uma das portas para ser ouvido é o Centro de Valorização da Vida (CVV), que realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio.

O CVV atende voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por meio do telefone 188, email e chat 24 horas todos os dias. Mais informações https:// www.cvv.org.br/.