Na noite de ontem domingo, 14/05, a Polícia Civil, por meio do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Alta Floresta, prendeu indivíduo foragido do Município de Cotriguaçu desde 2018. No ano de 2016 o suspeito, movido por ciúmes, efetuou disparos de arma de fogo calibre .22 contra o então namorado de sua ex esposa, causando a morte da vítima.

Em razão disso, o suspeito responde a processo criminal na comarca de Cotriguaçu por homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que tornou impossível a defesa da vítima. Desde 2018 o indivíduo estava foragido da justiça.

Após a ciência de que o foragido estava no Município de Alta Floresta, a Polícia Civil iniciou os atos investigativos no intuito de descobrir seu paradeiro e prendê-lo. Após localizá-lo, o indivíduo foi preso no bairro Jardim Araras.