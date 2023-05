A mãe relatou que os filhos entraram em desentendimento após o mais novo ficar enciumado que o irmão mais velho teria atrapalhado uma "investida romântica".

O caso foi registrado pela Polícia Militar no início da noite deste domingo (14) em Alta Floresta. Um jovem de 21 anos foi detido, acusado de tentar contra a vida do irmão e ferir a própria mãe com golpes de arma branca, por motivo fútil. O caso foi encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



A Polícia Militar foi acionada por volta das 18h40 no bairro Jardim Primavera, informada de que havia uma pessoa ferida com golpes de faca. No endereço, a vítima de 26 anos foi encontrada com ferimentos no peito, ombro e mão, afirmando que o agressor é o próprio irmão.

Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos à vítima, levando para atendimento médico. Testemunhas indicaram o endereço do suspeito, que foi localizado sentado em frente a residência, com duas facas em baixo da perna. A mãe dos envolvidos estava junto com ele, apresentando ferimento na perna, provocado pelo filho.

O suspeito foi então abordado, detido e conduzido à Central de Operações da Polícia Militar. A mãe relatou que os filhos entraram em desentendimento após o mais novo, agressor, ficar enciumado, no período da manhã a família estava em um rio nas proximidades e o filho mais velho teria atrapalhado o mais novo em uma "investida romântica".

Na Central de Operações, o suspeito se alterou e tentou agredir os militares, ainda tentou danificar a viatura policial e quebrar os vidros da Central, sendo então necessário o uso de força moderada e espargidor de pimenta para conter os ânimos do suspeito.



O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia para as devidas providências.