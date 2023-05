Escolas da rede municipal de Alta Floresta, participarão de show com Tchó e Béppi.

Alunos da rede municipal de ensino de Alta Floresta no norte de Mato Grosso, recebem nesta quinta-feira (18) a apresentação “Salve o Planeta Brincando”, dos humoristas Tchó e Béppi. O evento será realizado às 13h30 no espaço de palestras da TecnoAlta e trata de temas relacionados ao meio ambiente, como o uso consciente da água, separação do lixo, combate à dengue e a relação do meio ambiente com o agronegócio.

O roteirista da peça, Fábio Mezzacasa, explica que a produção transmite aos pequenos, por meio do humor, informações a respeito de temáticas importantes nos cuidados com a natureza.

“Nós queremos levar para a criançada uma informação consciente, para que eles aprendam durante o show, depois voltem para casa e repliquem isso para a família. O roteiro foi pensado para conscientização, na certeza de que podemos evoluir, produzir mais, com respeito ao meio ambiente, e, claro, sem deixar de lado o humor”, explicou Fábio, que também interpreta o personagem Béppi.

Para a primeira dama do município e organizadora da apresentação, Vilma Gamba, o show foi pensado para levar educação ambiental para as escolas através do humor, uma forma de se aproximar das crianças.

“As crianças são nosso maior patrimônio. Tenho meus netos e sei da importância de dar atenção e carinho. Quando você fala a linguagem da criança, você se aproxima do seu mundo e atrai sua atenção. Estamos cuidando do nosso futuro”, destacou.

A apresentação faz parte da 7ª edição da TecnoAlta, que será realizada entre os dias 18 e 22 de maio, na rodovia MT-208, em frente à praça de pedágio. O espaço contará com aproximadamente 100 expositores, além de palestras e rodas de conversa.

Acompanhe a programação completa da TecnoAlta:

18 de maio, quinta-feira

8h30 - Abertura oficial da TecnoAlta;

9h30 - Auditório TecnoAlta - Atual Cenário Econômico Brasileiro – Palestrante Augusto Nunes;

10h30 - Aberto para visitas aos estandes e campo de plantio de demonstração;

13h - Oficina de Agricultura de precisão (SENAR-MT);

13h30 - Show Salve o Planeta Brincando, um novo olhar sobre o Agro e o Meio Ambiente – apresentação voltada às crianças e adolescentes com Tchó e Béppi

15h - Auditório TecnoAlta – Palestra: Drones agrícolas em pequenas e grandes propriedades – palestrante Marco Antônio Fabris

16 - Auditório TecnoAlta – Palestra: Tecnologia de aplicação – Palestrante Robson Gomes de Pedro.

Sexta-feira, 19 de maio:

8h - Aberto para visitas aos estandes e campo de plantio e demonstração;

9h – Auditório TecnoAlta – Palestra: Oportunidade do mercado de carbono e o que podemos agregar aos produtores – Palestrante Marcelo Pereira – BrCarbon;

13h – Oficina de Manutenção de Tratores (SENAR-MT);

15h – Auditório TecnoAlta – Palestra Manejo Fitossanitário de cultura da soja (anomalia) – Palestrante: Dr. Eder Moreira (pesquisador Fitolab).

Sábado, 20 de maio:

8h – Aberto para visitas aos estandes e campo de plantio de demonstração;

9h – Auditório TecnoAlta – Palestra: Sustentabilidade - Palestrante Marlene Lima (Aprosoja)

10h – Cerimonial de encerramento.