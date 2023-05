Capacitações serão ministradas em Alta Floresta, Barão de Melgaço, Cáceres e Poxoréu

Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos em quatro cidades no interior de Mato Grosso. Aqueles que buscam uma oportunidade para ingressar no comércio de corte e costura, artesanato, culinária e beleza poderão integrar as novas turmas do projeto ‘Cursos de Valorização Social (CVS)’, promovido pelo Sistema Fecomércio-MT, por meio do Sesc-MT, durante o mês de maio.

Voltados ao público de baixa renda, as capacitações ministradas em Alta Floresta, Barão de Melgaço, Cáceres e Poxoréu variam entre quatro e 40 horas de duração. Podem participar trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes e o público geral, desde que tenham renda familiar igual ou inferior até 3 salários-mínimos. Os interessados devem procurar a Coordenação da unidade para fazer a inscrição gratuitamente.

Além das instruções para a confecção de artigos diversificados, os cursos do projeto CVS visam despertar o interesse dos participantes pelo empreendedorismo. “A ampliação da renda é incentivada de forma criativa a partir da comercialização dos produtos confeccionados. É, ainda, uma oportunidade para integração e troca de experiência entre todos” esclarece a diretora de Produtos e Serviços do Sesc-MT, Ellen Camargo.

Alta Floreta

Projetando um comércio sustentável e preocupado com a preservação do meio-ambiente, o Sesc Alta Floresta realiza o curso ‘Confecção de Sacolas Ecológicas’. Entre os dias 22 e 26 de maio, serão produzidas ‘ecobags’, acessórios utilizados para auxiliar em tarefas como fazer compras em feiras, mercados, lojas e afins, reduzindo uso de sacolas plásticas, prejudiciais à natureza.

Curso de 'Confecção de Sacolas Ecológicas’ | +14 anos

Inscrições: gratuita, na coordenação da unidade

Data do curso: 22 a 26 de maio, das 13h às 17h

Onde: Sesc Alta Floresta (Rua C3 S/N – Setor C, Alta Floresta –MT)