O crime ocorreu em março, em um restaurante à beira do Rio Teles Pires

A Polícia Civil cumpriu nesta terça-feira (16.05) os mandados de prisão preventiva de dois autores de homicídio tentado, ocorrido no mês de março, contra uma vítima no município de Carlinda.

O crime foi investigado pela Delegacia de Alta Floresta, por meio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Conforme a apuração, a vítima estava em seu restaurante, localizado às margens do Rio Teles Pires, quando os dois suspeitos estacionaram um veículo.

A vítima esclareceu que o estacionamento era destinado a clientes do local e, após uma discussão, um dos suspeitos desferiu um soco no rosto da vítima, que correu em direção ao interior do estabelecimento. A dupla perseguiu o dono do restaurante e fez um disparo de arma de fogo, atingindo a perna da vítima.

No inquérito policial instaurado foi representada pela prisão preventiva dos investigados. Após o deferimento dos mandados pela 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, os dois foram presos na região central do município.

A dupla responde pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada e será encaminhada para a Cadeia Pública de Alta Floresta, onde permanecerá à disposição da Justiça.