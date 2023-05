Na maior feira de tecnologia da região norte de Mato Grosso, a instituição financeira cooperativa disponibiliza crédito, seguros e consórcios com descontos aos associados

Para fomentar ainda mais o agronegócio mato-grossense, a Cooperativa Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM participa da 7ª edição da Tecnoalta, que ocorre entre os dias 18 e 20 de maio, em Alta Floresta. Durante a maior feira de tecnologia do extremo norte de Mato Grosso, os associados poderão contratar linhas de crédito, seguros e consórcios com condições especiais.

Dentre os produtos do portifólio do Sicredi, voltados para produtores rurais, empresas e pessoas físicas, na feira estarão disponíveis as linhas de crédito para diferentes finalidades, seguros patrimonial, residencial e de máquinas e equipamentos, além dos consórcios de bens e serviços. Os descontos estão sujeitos à análise de perfil de cada associado.

“Nossa presença na Tecnoalta acontece há alguns anos e reforça nosso apoio ao desenvolvimento do agronegócio e da economia local. É uma oportunidade de estarmos próximos dos nossos associados, entendendo suas necessidades para oferecermos os melhores negócios. O Sicredi está ao lado dos produtores rurais para apoiá-los no crescimento de suas atividades, melhoria da renda, e geração de empregos”, pontua o gerente de agência do Sicredi em Alta Floresta, Odemir Bechlin.

O relacionamento do Sicredi com o agronegócio ocorre desde sua fundação, tanto que rendeu à instituição financeira cooperativa o título de 2ª maior instituição financeira do País na concessão de crédito rural. Em 2022, a carteira de Crédito Rural em Mato Grosso fechou em R$ 13,175 bilhões, o equivalente 47,7% das operações de crédito totais. A cifra é 26% superior à obtida no ano anterior. Do total movimentado no agro, 69,4% das operações foram para pequenos e médios produtores rurais.

Na Tecnoalta, a cooperativa Sicredi Grandes Rios levará sua agência móvel, chamada de Sicredi Sobre Rodas, que atenderá os associados de forma próxima e personalizada. Aqueles que realizarem aporte no capital social durante a feira poderão participar da Promoção Capital Premiado e concorrer ao sorteio de cinco caminhonetes Hilux, ao longo de 2023. E para quem não é associado será uma oportunidade de conhecer a cooperativa e os benefícios do cooperativismo de crédito.

