Um homem de 41 anos foi detido nesta terça-feira (16) por lesão corporal e conduzir veículo sob influência de álcool. Duas crianças de 11 anos foram atropeladas no final da tarde pelo motociclista, sendo socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin.



O caso foi registrado pela Polícia Militar às 17h59 no bairro Bom Jesus, em Alta Floresta. O acionamento foi feito pelo Corpo de Bombeiros que informava um atropelamento. No local o condutor foi localizado, abordado e detido, submetido ao teste de alcoolemia, foi constatado o valor de 1,13MG/L. O suspeito foi então conduzido para as devidas providências.



As vítimas atendidas pelo Corpo de Bombeiros são duas meninas, com 11 anos cada. Uma das meninas foi encontrada sentada ao solo, consciente apresentando contusão na cabeça (região do rosto) e dores na perna esquerda. A segunda menina estava deambulando se queixando de dores na perna esquerda.

Ambas relataram que foram atropeladas por dois motociclistas que "estavam as incomodando"