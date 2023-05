O município de Alta Floresta está de aniversário nesta sexta-feira. Na data, a cidade colonizada pelo último Bandeirante, Ariosto da Riva, vai completar 47 anos de fundação. Desde a semana passada são realizados eventos alusivos ao aniversário, mas a maior realização acontecerá amanhã, dia 19 de Maio.



A Secretaria de Cultura do Município, é quem está a frente de uma das maiores apresentações já vistas em Alta Floresta. Um grande palco está montado na Transversal no canteiro central em frente ao quarteirão onde está instalado Prédio do Executivo e palco do evento onde haverá pelo menos 60 apresentações.



Conforme cronograma da Secretaria de Cultura, o desfile deverá começar exatamente às 7 horas da manhã, com o grupo dos Pioneiros saudando o palanque das autoridades e parabenizando Alta Floresta.



Escolas de Educação Infantil



Em seguida começa o desfile das escolas, sendo pela ordem as unidades de educação infantil Laura Vicuña; Irmã Dulce, Paulo Pires, Trenzinho Magico, Arte de Aprender, Menino Jesus, Princípio da Sabedoria, Anjo da Guarda e Semente do Saber.



Ensino Fundamental



A Banda Raça Leal, de Guarantã do Norte fará uma apresentação antes do início do desfile das Escolas de Ensino Fundamental Municipal: Jardim das Flores, Vicente Francisco da Silva e Geny Silvério Delarincy, Sônia Maria Faleiro, Vilma Dias da Silva Freitas, Professor Benjamin Pádoa, Nilo Procópio Peçanha e Castelo Branco.



Ensino Fundamental Estadual



A Banda Marcial, de Apiacás também fará parte do evento e sua apresentação será antes das Escolas do Ensino Fundamental e médio do estado. Nessa oportunidade conforme programação, o desfile será das escolas Professora Marinês Fátima de Sá Teixeira, Cecília Meireles, Mundo Novo, 19 de Maio, Jardim Universitário, Boa Esperança, Guimarães Rosa e Jean Piaget, além do Colégio – particular – Alta Floresta e Escola Presbiteriana. E ao final dessas apresentações, tem uma participação inédita da Escola Indígena Itaawy’ak. Um pelotão da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT também ilustra o evento.



Entidades



O evento que tem previsão de acontecer em pouco mais de duas horas ainda terá desfile da Igreja Adventista da Promessa, Clube dos Aventureiros, Clube dos Desbravadores, Projeto Futuro, Mulheres Águias da pesca Esportiva, Centro Cultural de Capoeira, Grupo Pioneiros do Tiro de Guerra 001, Comando Regional da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Escola Militar Dom Pedro II Vitória Furlani da Riva.



Órgãos Públicos



A Previsão é de desfile com pelotões dos órgãos públicos começando pela Câmara de Vereadores seguido pelas Secretarias que compõem o Poder Público Municipal de Alta Floresta. Mas ainda haverá apresentações da Escola Municipal de Artes e o brilho novamente da Fanfarra Municipal.



O evento deverá fechar com as apresentações do Moto Clube Roda Presa, Grupo Adrenalina, Insanos, Floresta Off Road, Trilheiros da Floresta, Associação de Veículos Antigos e Associação do Laço Livre.