Um incêndio, de causas desconhecidas, destruiu um barracão de madeira, no fonal da tarde de quarta-feira (17) na estrada Vicinal 1ª Leste, zona rural Alta Floresta. De acordo com o boletim de Ocorrência do Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada por volta das 17hs, para conter o incêndio.

No local, a unidade encontrou uma grande quantidade de restos de material vegetal empilhado em combustão dentro de depósito de contenção no solo, um barracão de madeira que estava próximo entrou em combustão.

Aos Bombeiros o proprietário da chácara relatou que teria acumulado grande quantidade de resíduos vegetais e decidiu realizar a queima, porém perdeu o controle.

Para combate às chamas foi com o apoio de um caminhão Auto Bomba Tanque e quatro militares que usaram cerca de 2 mil litros de água. Um funcionário permaneceu no local para monitoramento do material.