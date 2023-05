Uma picape Fiat Toro ficou completamente destruída na tarde desta quinta-feira (18), após pegar fogo às margens da MT-208, próximo à praça de pedágio 3 na rodovia MT-208, entre os municípios de Carlinda e Alta Floresta. Apenas danos materiais foram registrados.

Conforme informações repassadas à redação do site Nativa News, equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária que administra a rodovia acabaram com as chamas. O condutor do veículo não se feriu.