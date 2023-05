Abertura contou com participação de representantes do setor produtivo

A palestra sobre o Atual Cenário Econômico Brasileiro, do jornalista Augusto Nunes, foi destaque do primeiro dia da 7ª Tecnoalta, maior feira de tecnologia do Nortão de Mato Grosso realizada em Alta Floresta. A feira que iniciou nesta quinta-feira (18.05) segue até o dia 20 de maio, com os portões abertos das 09h às 18h.

Durante a explanação Augusto Nunes disse que o Brasil está vivendo tempos difíceis, mas como todos os outros, é passageiro. Para o comentarista político, o agronegócio não deve se preocupar, porque se o agro parar com a produção a economia do mundo desaba.

"O Brasil do agronegócio é o país do futuro, não tem miséria ostensiva, tem geração de emprego, é tudo o que a gente sonha. Eu já tinha conhecimento de que Alta Floresta é um polo emergente do agronegócio, mas não sabia que era tão pujante. Estou muito impressionado com a determinação dos moradores. Em poucos anos se construiu uma cidade com a aparência e alma de cidade grande de outros países", afirmou.

A abertura oficial contou com a participação de autoridades, empresários e representantes de entidades do setor agropecuário mato-grossense. Prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba destacou a importância da feira para a economia do município e para o setor produtivo mato-grossense.

"Nós já temos uma gama de produtores rurais tecnificados, mas como a tecnologia vem avançando muito, a Tecnoalta chega para trazer todas as inovações. As palestras com especialistas renomados contribuem muito com conhecimento. Alta Floresta tem uma grande aptidão agrícola, e a feira veio para somar, com orientações sobre como produzir melhor e fazer grandes vendas”, ressaltou o gestor municipal.

Ainda na programação do dia, assuntos técnicos e atuais do setor do agro foram apresentados para os participantes. Crianças da rede ensino de Alta Floresta tiveram um dia diferente, com muito aprendizado sobre a agricultura e pecuária.

A feira

Organizada pelo Sindicato Rural de Alta Floresta, esta edição da Tecnoalta conta com mais de 100 expositores que apresentam ao produtor da região as melhores tecnologias disponíveis no mercado. O espaço também conta com áreas de demonstração de cultivares de soja, milho, arroz e coberturas de solo.

"Cerca de 17 municípios são movimentados com a realização do evento em um dos polos do agro mato-grossense. Estimamos ultrapassar os R$ 495 milhões em negócios no Nortão neste ano", afirmou o presidente do Sindicato Rural de Alta Floresta, Walmir Coco.

A Tecnoalta é realizada na rodovia MT-208, em frente à praça de pedágio. O evento é focado no público do agronegócio, mas é aberto para todos que desejam conhecer mais sobre a produção agrícola e pecuária.