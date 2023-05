O motorista do ônibus escolar, de 42 anos, compareceu ao núcleo da Polícia Militar, ontem, informando que foi ‘fechado’ por um caminhão na MT-320 em Carlinda, sentido comunidade Del Rey. Alegou também que o caminhoneiro fez ameaças e quebrou o para-brisas do ônibus.

Ele relatou no boletim de ocorrência, que seguia sentido a comunidade transportando 40 passageiros, entre alunos e professores, quando foi fechado pelo caminhão que fez uma ultrapassagem forçada. Disse ainda que precisou sair fora da pista para evitar o acidente.

Após seguir viagem, encontrou o motorista em um ‘pare e siga’ e o questionou sobre a ultrapassagem forçada. Neste momento, o caminhoneiro ficou alterado “pegou o cone que estava na via e jogou no para-brisas”. Consta no registro policial, que o suspeito ainda pegou uma barra ferro para ameaçar o motorista, que ficou dentro do ônibus filmando a ação do suspeito.

O motorista do ônibus por fim afirmou que o caminhoneiro seguiu ameaçando e falou que iria pegar uma arma para resolver o problema. Após o fim do ‘pare e siga’ os dois seguiram viagem. O caso foi registrado e agora é investigado pela delegacia de Polícia Civil.