Um motorista, de 33 anos, foi preso na noite de sexta-feira (19), após perder o controle do veículo, bater em um poste e em uma árvore, no bairro Jardim Imperial, em Alta Floresta. De acordo com o boletim de ocorrência da polícia militar, o condutor do veículo fiesta branco saiu da via e chocou-se contra um poste e uma árvore, vindo danificar a estrutura do poste e também derrubando a árvore.

No local a PM abordou o suspeito, que se encontrava em visível estado de embriaguez, sem lesões corporais, foi feito o teste de etilômetro no condutor e foi verificado 0,68 mg/l de ar alveolar de álcool no suspeito.

Foi dada voz de prisão ao condutor pelo crime de trânsito. O veículo foi deixado aos cuidados do irmão do condutor, que acionou um guincho para remover o veículo da via