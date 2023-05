O caso foi registrado na manhã deste sábado (21) no bairro Boa Nova, em Alta Floresta, envolvendo um veículo Palio e uma motocicleta Biz, a condutora da motocicleta foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e teve o veículo apreendido, já o condutor do Palio foi conduzido à Central de Operações da Polícia Militar (COPOM) onde foi constatada embriaguez alcoólica.



Conforme registro da Polícia Militar, por volta das 08h37 houve o acionamento da guarnição para atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito, no local foi encontrado apenas o condutor do veículo Palio, um homem de 32 anos. Este relatou aos militares que seguia na rua em frente a sua residência quando perdeu o controle da direção do veículo, vindo a atingir a motocicleta que seguia em sentido contrário na rua.



Com o impacto a motocicleta teve danos materiais de grande monta, tendo danificado motor e carenagem. Já o veículo Palio teve danos na parte frontal, dianteira esquerda, danificando o vidro e a roda. A jovem de 21 anos, condutora da motocicleta foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, a motocicleta acabou sendo recolhida ao pátio da 20ª CIRETRAN por estar com a documentação irregular.



O veículo Palio apresentava regularidade na documente ficou a disposição do condutor, que foi levado ao COPOM, submetido ao teste de alcoolemia que apresentou resultado de 0,55MG/L, caracterizado crime de trânsito. O homem foi então conduzido à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.