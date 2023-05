O Corpo Bombeiros Militar de Alta Floresta realizou o resgate, na noite de domingo, (21), de uma cobra coral. O resgate ocorreu em uma residência localizada na avenida Nossa Senhora Aparecida. Os bombeiros militares foram acionados por volta das 18 horas, a serpente estava na área da residência, a ação contou com equipamentos de proteção individual e de resgate de ofídios. Após ser localizada, a cobra foi devolvida ao habitat natural.

A cobra coral é uma serpente pequena, extremamente venenosa e está entre as espécies mais venenosas do Brasil. Com cores vibrantes, a cobra coral falsa e verdadeira pode ser difícil de diferenciar. Atualmente, existem mais de 37 tipos de corais verdadeiras e 60 espécies de corais falsas no país.

Prevenção

Apesar do veneno potente, as cobras corais verdadeiras têm um temperamento e anatomia que minimizam as chances de acidentes: menos de 1% dos acidentes ofídicos notificados em todo o Brasil. Ainda assim, os bombeiros militares recomendam manter distância, isolar o local, e acionar a corporação pelo número 193.

O perigo da picada dessa cobra é o veneno causar parada respiratória e posterior morte.