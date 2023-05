Na manhã deste domingo, dia 21 de maio, foi realizada entrega oficial de cinco veículos zero quilômetro para o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), Campus Alta Floresta. Foram investidos mais de R$ 900 mil, e os bens foram disponibilizados através do Termo de Cessão de Uso nº 003/2023.

“Quero agradecer a Prefeitura de Alta Floresta pelo apoio e parceria. Esses investimentos representam melhor atendimento para alunos e professores. Também quero agradecer a Câmara de Vereadores por ter aprovado através de projeto de lei essa parceria”, disse o Reitor do Instituto Federal de Mato Grosso, Júlio Santos.

O prefeito Chico Gamba destaca que, investir em educação é investir em qualificação para os jovens. “Ao realizar esses investimentos estamos investindo em capacitação para os nossos jovens. Quero agradecer ao Deputado Federal Juarez Costa e ao Carlos Fávaro, por disponibilizarem recursos para realizar esses investimentos. Nossos agradecimentos aos vereadores pela parceria em favor de Alta Floresta”, disse.

O Diretor Geral do Campus os IFMT, Alta Floresta, Marcos Peixoto e o representante do setor de Logística, Patrimônio e Gestão, professor Flávio, além do secretário de Governo, Gestão e Planejamento, Robson Quintino, também participaram da cerimônia.