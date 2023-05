Por conta das obras de modernização e ampliação, o Aeroporto de Alta Floresta – Piloto Osvaldo Marques Dias ficará fechado para voos executivos e de emergência durante períodos predeterminados, em horários que não impactam a operação dos voos comerciais. O procedimento foi aprovado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Foram realizadas as devidas notificações ao sistema do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), que informam a todo o ecossistema aeronáutico datas e horários em que estão suspensos pousos e decolagens.

Confira os horários de funcionamento do aeroporto até 31 de julho:

Segundas-feiras: 8h – 17h

Terças-feiras: 9h – 16h

Quartas-feiras: 8h – 17h

Quintas-feiras: 8h – 17h

Sextas-feiras: 8h – 17h

Sábados: 8h – 17h

Domingos: 8h – 17h

Confira os horários de fechamento até 31 de julho:

Segundas-feiras: 0h – 8h; 17h – 23h59

Terças-feiras: 0h – 9h; 16h – 23h59

Quartas-feiras: 0h – 8h; 17h – 23h59

Quintas-feiras: 0h – 8h; 17h – 23h59

Sextas-feiras: 0h – 8h; 17h – 23h59

Sábados: 0h – 8h; 17h – 23h59

Domingos: 0h – 8h; 17h – 23h59