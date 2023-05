Um homem de 30 anos, embriagado, foi detido no final da tarde desta segunda-feira (22) após importunar sexualmente uma atendente de lanchonete no Terminal Rodoviário de Alta Floresta. Este é o terceiro boletim de ocorrência confeccionado contra o mesmo suspeito, que foi conduzido à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



Conforme registro da Polícia Militar, o chamado via 190 aconteceu às 16h30 informando que o suspeito estava importunando sexualmente uma atendente de lanchonete e fazendo ameaças no local. Em deslocamento até o terminal, populares apontaram o suspeito que deixava o local ao perceber a presença dos militares.

O suspeito foi acompanhado, abordado e detido. A vítima é uma jovem de 19 anos, que acompanhou os militares até a Central de Operações para confecção do boletim de ocorrência. Foi constatado que o suspeito, em outras ocasiões, já teve registro de ocorrência por importação sexual a atendentes das lanchonetes do terminal. Sendo este o terceiro boletim registrado contra ele.



Diante dos relatos da vítima, foi registrado o boletim de ocorrência com natureza de embriaguez, ameaça, injúria real e importunação sexual.