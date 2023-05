O maior festival de praia do Nortão está próximo de sua mais nova edição, e agora contará com uma inovação que irá ofertar ainda mais qualidade para este mega evento turístico de beleza única. A ilha Fest Praia agora terá uma passarela moderna com píer flutuante dando acesso à ilha, oportunizando mais segurança e conforto para os praieiros que poderão visitar mais vezes o local ao longo do ano e não somente durante o vento.

O Secretário Netinho destaca que essa passarela é móvel e versátil e servirá também para uso em eventos realizados no lago municipal, tais como festividades de final de ano com as decorações natalinas, entre outros.