A Polícia Civil prendeu em flagrante um de estupro de vulnerável contra uma criança de apenas 11 anos. O crime ocorreu na madrugada deste terça-feira (23.05), em Nova Bandeirantes, no norte do estado.

Após o crime, a menor foi encaminhada pelos responsáveis ao Conselho Tutelar, que denunciou o crime à Delegacia da Polícia Civil do município. Os policiais civis iniciaram as investigações para identificar e capturar o autor do crime e, após diligências, conseguiram localizar o suspeito ainda em situação de flagrante.

O investigado era amigo do pai da criança e, possivelmente, aproveitou-se da proximidade para aliciar a criança e cometer este crime grave.