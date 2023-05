O caminhoneiro de 49 anos acabou detido pela Polícia Militar de Alta Floresta na noite desta terça-feira (23) após tentativa de fuga de bloqueio durante Operação Cerco Total na rodovia MT-208. O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e desobediência, duas armas e várias munições foram apreendidas e o motorista encaminhado para a Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



Conforme registro da PM, no início da noite foi realizada a sinalização na rodovia, próxima a praça de pedágio 3 para dar início a mais uma etapa da operação que vem sendo desenvolvida com objetivo de garantir segurança nas rodovias e inibir crimes. Por volta das 19h30, o caminhão que seguia sentido Alta Floresta para Carlinda, não obedeceu a sinalização e nem mesmo as ordens de parada no bloqueio policial, sendo acompanhado e abordado mais a frente.



Diante a fundada suspeita, pela tentativa de fuga do caminhoneiro, após a abordagem foi iniciada uma busca veicular, uma bolsa do tipo pochete, de cor marrom, foi avistada ao lado do banco do motorista, ao ser aberta foi encontrada uma pistola semi automática calibre .25 carregada com mais 18 munições.



Continuando a busca foi avistada uma capa de proteção de arma de cano longo, camuflada, em seu interior os militares localizaram uma espingarda calibre .12 alimentada com 04 munições na câmara e mais 23 cartuchos intactos. O motorista confirmou que as armas são de sua posse, e que não possui nenhuma documentação que regulamenta o porte ou posse das armas.



A carreta, com dois semi reboques, está carregada com cerca de 45 toneladas de arroz, e ficou retida no pátio de uma empresa de grãos nas proximidades da abordagem. O motorista foi conduzido para o registro da ocorrência e suas devidas providências.